PR-Texte und Poesie aus einer Hand

Ihre Artikel zu sozialen Themen und zahlreiche Porträts, vor allem von Menschen aus sogenannten Randgruppen, erregten Aufsehen. Und so verschob sie die Uni erneut: „Michael Dünser engagierte mich für das Stadtmarketing, wo wir das Magazin ‘Bregenzerleben’ kreierten, für das ich noch heute schreibe.“ Von dort war es nur ein kurzer Sprung ins Rathaus, und so wurde Patricia mit Mitte 20 jüngste Pressereferentin einer Vorarlberger Stadt, auch wenn ihr diese schließlich zu eng wurde. „Der Wunsch nach einem Studium in einer Großstadt wurde immer größer, und so studierte ich, spät aber doch, in München. Zumindest von Donnerstag bis Samstag - den Rest der Woche arbeitete ich weiterhin im Bregenzer Rathaus.“