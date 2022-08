Ex-Manager schießt gegen Tennis-Star Zverev

Tatsächlich hatte der Vater von Tsitsipas in der Pause das Handy in der Hand. Laut Apey hatte er in dieser Szene aber mit seiner Frau geschrieben: „Und Stef hat sein Smartphone nicht mit in die Kabine genommen“, ergänzt er. Die Zusammenarbeit zwischen Zverev und Apey hatte nach der Trennung im Gerichtsstreit geendet. Nun trat der Ex-Manager der Nummer zwei der Welt ordentlich nach ...