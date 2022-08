Salzburg AG sucht wieder Obus-Lenker

Das sogenannte „ObuslenkerInnen-Qualifying“ findet am 16. September in der Remise in der Alpenstraße 91 statt. Dort können InteressentInnen jede Menge Informationen über das Unternehmen, den betrieblichen Ablauf, die Dienstpläne oder die erforderlichen Voraussetzungen sowie zur betrieblichen Ausbildung erfahren. Auch aktive ObuslenkerInnen werden zu einem Austausch zur Verfügung stehen und können aus erster Hand ihre Erfahrungen in diesem Beruf weitergeben. Zudem ist es möglich, sich gleich an Ort und Stelle zu bewerben.