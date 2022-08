Die Linzer „Torfabrik“ macht keine Angst

In der bevorstehenden Europa League könnte der 27-Jährigen auch Reklame beim Schweizer Teamchef Murat Yakin machen: „Leider ist die Konkurrenz auf meiner Position sehr groß. Akanji spielt bei Dortmund, Elvedi bei Gladbach und Schär bei Newcastle. Spielerisch seh ich mich zwar auf ähnlichem Niveau, doch oft ist es im Team ein Faktor, in welcher Liga du spielst.“ Deshalb drückt „Gregi“ die Daumen, dass Sturm in der Europa League attraktive Gegner erhält: „Ein englisches Team wäre ein Traum!“ Dass ihn die „Insel“ reizt, streitet er nicht ab: „Jeder Fußballer träumt davon, einmal in der Premier League zu spielen. Und Träumen ist erlaubt."