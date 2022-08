„Heimspiel“ für Lemo am Golser Volksfest

Am Samstag um 20.30 Uhr wird der sympathische Burgenländer auf alle Fälle auf der Bühne am Weinzelt des Golser Volksfestes stehen. Neben seinen bekannten Songs, hat er auch seine neue Single namens „Chamäleon“ mit im Gepäck. Aber nicht nur ein Lied wurde neu geschrieben, auch ein neues Album wird es geben. Es erscheint am am 4. November. „Volksfestbesucher werden heute in den Genuss noch unveröffentlichter Lieder kommen“, verrät Kinigadner.