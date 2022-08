Sensationsolympiasiegerin fährt auf Ländle-Latten

Allerdings hatte sich die Bekanntgabe des Ledecka-Transfers von Atomic zu den Vorarlbergern ordentlich in die Länge gezogen. Erste Gerüchte gab es bereits im Frühjahr, der endgültige Vollzug geschah aber erst am Freitagnachmittag. Dabei hatte Ledeckas Bruder Jonas - gewollt oder ungewollt - bereits vor zwölf Wochen hatte in einem Instapost das Geheimnis gelüftet. Da war seine Schwester bei Testfahrten, damals noch mit Atomic-Skischuhen, auf Kästle-Latten zu sehen (viertes Foto).