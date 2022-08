Cobra brach in Linz Tür zu Axt-Droher auf

Wüste Szenen spielten sich in den Morgenstunden in der Makartstraße in Linz ab. Ein 40-jähriger Mann hatte gegen 2.30 Uhr früh eine Frau im Streit daran gehindert, seine Wohnung zu verlassen. Er bedrohte sein Opfer mit einem Schraubenzieher und einem Beil. Die verängstigte Rumänin verbarrikadierte sich in einem Zimmer und alarmierte mit dem Handy die Polizei. Die Beamten hielten mit ihr telefonisch Kontakt, bis zuerst die Schnelle Interventionsgruppe am Tatort auftauchte.