Gigler nach EM-Bronze: „Der Lohn harter Arbeit“

Sechs Medaillen für Österreichs Schwimmer bei der EM in Rom. Damit hatte im Vorfeld niemand gerechnet! Gleich viermal standen die Alexandri-Drillinge in den Synchron-Bewerben auf dem Podest, einmal Felix Auböck - und zum krönenden Abschluss jubelte mit Heiko Gigler sogar noch ein Kärntner in der Staffel.