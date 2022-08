Grenadiere feuerten in Hochfilzen aus allen Rohren

Dieses ohrenbetäubende Schauspiel bot sich gestern am Salzburger Truppenübungsplatz (TÜPL) in Hochfilzen. Wo die Panzergrenadiere aus Großmittel in Niederösterreich erstmals in Kompanie-Stärke im alpinen Gelände den scharfen Schuss übten. Salzburgs stellvertretendem Militärkommandanten war es ein ganz besonderes Vergnügen, die Abteilung mit der gewaltigen Feuerkraft willkommen zu heißen.