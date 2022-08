13-Jähriger tot: Ein Ort rätselt über die Ursache

Kerzen und Fotos erinnern an Opfer

Am Mittwoch erinnern Kerzen und ein Foto an das Opfer. Eine kleine Gedenkstätte für völlig sinnloses Sterben - nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt tobt das Leben in der beliebten Therme. Radler sind unterwegs, manche bleiben stehen und schauen, Ortskundige überlegen bestürzt, wie es zur Tragödie kommen konnte.