E-Scooter mit Auto kollidiert: 13-Jähriger tot!

Schock in der oststeirischen Gemeinde Bad Waltersdorf: Bei einem tragischen Unfall verlor ein erst 13-Jähriger sein Leben. Er war am Feiertag zu Mittag mit einem E-Scooter und einem gleichaltrigen Fahrradfahrer unterwegs, als die beiden Jugendlichen - vermutlich nebeneinander fahrend - in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Auto kollidierten.