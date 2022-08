Die unvergessliche Horrornacht von „Saiga Hans“

„Die Traumatisierung der Leute war wahnsinnig groß. Auch bei jenen, die unverletzt geblieben sind, viele sind einfach nur dagesessen, haben gar nichts mehr geredet. Andere sind wie aufgezogen ruhelos hin- und hergegangen. Manche haben am ganzen Körper gezittert“, erinnert sich Rot-Kreuz-Mitarbeiterin Inge Steinerberger (71) aus Altheim an die Schicksalsnacht, in der sie in Frauschereck die Einsatzleitung im Team der Krisenintervention hatte: „Diese Nacht in ,Saiga Hans‘ war mein schwerster Einsatz. Ich werde ihn sicher nie vergessen.“ 440.000 Euro wurden insgesamt für die Opfer der Zeltfest-Katastrophe gespendet. An vorderster Front stand der damalige Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak, der als Behördenleiter menschlich weitherzig reagierte: „Wir haben mit ganzer Kraft allen Betroffenen geholfen, sowohl materiell als auch immateriell!“