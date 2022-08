Tierheim verhängt bei Hunden Aufnahme-Stopp

Ein beschlagnahmter oder ausgesetzter Hund – und niemand will oder kann sich darum kümmern! Dieses Szenario droht schon in wenigen Tagen in Tirol. Zum ungünstigsten Zeitpunkt. „Denn derzeit melden sich immer mehr Leute, die sich aufgrund der massiven Teuerungen ihr Haustier nicht mehr leisten können“, schildert Christoph Lauscher, Obmann des Tierschutzvereins für Tirol. Gleichzeitig befinden sich rund 30 Hunde in 50 Jahre alten Schlafsälen, was nicht mehr zeitgemäß ist.