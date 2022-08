„Wölfinnen“ nehmen Mission Königsliga in Angriff

Zukunftsmusik! Nachdem man im Vorjahr in der Vorrunde an Juventus Turin gescheitert war, nimmt die Kapitänin nun mit dem SKN erneut Fahrt Richtung Glückshafen Champions League auf. Ein hürdenreicher Weg. Am Donnerstag (17) muss beim Quali-Turnier in Skopje (Maz) im Halbfinale gegen Gastgeber Ljuboten geliefert werden. Gewinnt der SKN auch das Endspiel am Sonntag (11), geht’s im Playoff weiter. „Im Fußball ist viel möglich, wir haben ein super Team, werden alles geben, um unser Ziel zu erreichen,“ hofft „Jasi“.