Stärkster Kärntner holt sich seinen 18. Weltrekord

Neue Projekte für das Kraftpaket

Hoi, der 1999 seinen ersten Weltrekord mit dem Ziehen einer Dampflok in Gurk aufgestellt hat, wird nicht müde. Weitere spektakuläre Projekte des 190 Kilo schweren „Bröckerls“ sind geplant. Nachdem das Kraftpaket tonnenschwere Fahrzeuge an Land, im Schnee, auf Wasser und Eis hinter sich her gezerrt, einen Hubschrauber vom Himmel geholt und ein Flugzeug zurückgehalten hat, möchte er einen Hebeversuch mit einem Auto versuchen. „Ich habe schon einmal einen Pkw 100 Mal in einer Stunde gehoben“, erzählt Hoi.