Die Mehrheit der Fundtiere ist nicht gechippt

Poster, Videos, Aufkleber

Das Veterinäramt will nun Tierhalter darüber aufklären, welchen Mehrwert das Chippen und Registrieren hat. Alle Infos sind ab sofort hier abrufbar. Zusätzlich wird über alle in Wien niedergelassenen Veterinäre informiert: In Kooperation mit der Wiener Tierärztekammer werden Poster zum Aufhängen in der Ordination zur Verfügung gestellt. Neben einem eigenen Video auf Social-Media-Kanälen, bekommen die Gackerl-Sackerl-Spender neue Aufkleber, mit denen auf das wichtige Thema „Chippen und Registrieren“ hingewiesen wird.