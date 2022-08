Klopp sauer auf Darwin Nunez nach dessen Ausraster

Mit einem Platzverweis nach einem Kopfstoß hat sich Liverpools neuer Fußballstar Darwin Nunez bei Jürgen Klopp direkt unbeliebt gemacht. Es habe zwar eine Provokation gegeben, aber es sei definitiv „die falsche Reaktion“ gewesen, sagte der deutsche Trainer nach der ersten Roten Karte wegen einer Tätlichkeit in seiner fast siebenjährigen Amtszeit bei den „Reds“. Der Vizemeister kam in der zweiten Runde am Montag nicht über ein enttäuschendes 1:1 gegen Crystal Palace hinaus.