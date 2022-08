Kommt als Nächstes Rot-Grün-NEOS?

Bereits in zwei Landesregierungen vertreten

Jedenfalls für die NEOS könnte eine Regierungsbeteiligung der große Coup sein, denn immerhin hat sich die Partei zehn Jahre lang nun einen fixen Platz am politischen Spielfeld erkämpft. In den Landesregierungen Wien und Salzburg sind die NEOS bereits in Regierungsverantwortung angekommen. Kann bei der nächsten Wahl auch der Sprung an die Bundesspitze gelingen?