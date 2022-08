2:0! Hörbranz war auch von Hard nicht zu stoppen

Mit dem wesentlich besseren Start für die Gastgeber. Hörbranz ging schon in Minute elf in Führung, nach einem Eckball. Den Treffer erzielten sie jedoch nicht selbst, Marco Fuchsbichler bugsierte die Kugel mit dem Rücken ins eigene Tor. Auch die bisher so torgefährlichen Harder hatten Chancen, sogar Hochkaräter. Doch die vergaben Elvis Alibabic und seine Kollegen allesamt. Hörbranz dagegen schlug bald wieder zu - wieder nach einer Ecke, dieses Mal verwertete der aufgerückte Innenverteidiger Serkan Altuntas (27.).