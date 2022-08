Trotz attraktiver Ausbildung: Flaute bei Pflegern

Noch viele freie Plätze

Doch in Kärnten finden sich immer weniger Interessenten. Die Schulen für Sozialbetreuungsberufe (SOB) der Caritas in Klagenfurt, Althofen, Spittal, Villach und Wolfsberg bieten derzeit 450 Plätze an. Diese sind aber erst zu zwei Drittel belegt. Und die Schulbank drücken keineswegs nur junge Menschen. Man kann die Ausbildung ab 17 in Tagesklassen und ab 19 berufsbegleitend machen, aber nach oben gibt es keine Altersgrenze.