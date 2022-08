Patzer-Verbot! Der Druck auf Köhn wird größer

Was nichts daran ändert, dass die Kritik am 24-jährigen Schlussmann zuletzt lauter wurde. Auch Bullen-intern wurde das Thema diskutiert. Nach außen hin gab es von Matthias Jaissle aber Rückendeckung. „Dass er da tatsächlich nicht gut ausgeschaut hat, weiß er selber. Er hatte in Hartberg aber auch hervorragende Situationen und hat in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass er uns Punkte gerettet hat. Er genießt unser volles Vertrauen“, betonte der Coach und legte nach: „Man betrachtet nicht nur eine Situation, sondern bewertet ein ganzes Spiel, auch die Trainingsleistung. Daher stellt sich nicht die Frage. Wir gehen mit Philipp in die Partie am Sonntag.“