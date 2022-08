Auch Kultur in OÖ stöhnt unter Energiepreisen

Bis im Linzer Brucknerhaus ein großes Orchesterkonzert stattfindet, gibt es viel zu tun – und nahezu alles auf der To-Do-Liste des Veranstalters ist teurer geworden: Das Heizen des Konzertsaals, die Beleuchtung, das Papier für Ankündigungsplakate und Broschüren, die Unterkünfte und Anreisekosten für die Künstler und schließlich auch das Orchester selbst: „Wir rechnen insgesamt mit bis zu 20 Prozent höheren Ausgaben, bei den Energiekosten sind es wohl eher 25 Prozent“, so Rainer Stadler, der Kaufmännische Vorstandsdirektor der LIVA. Er versucht, mit Sparmaßnahmen wie mehr digitaler statt gedruckter Werbung gegenzusteuern, aber: „Das Gesamtausmaß ist natürlich noch gar nicht ersichtlich, wir fahren im Nebel, wissen nicht, was in den nächsten Monaten kommt.“ Und ja, mittelfristig werde man überlegen müssen, die Ticketpreise anzuheben.