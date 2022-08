Carlo Ancelotti rotiert aus Sorge um seine Spieler

Cheftrainer Carlo Ancelotti will bei den Spielen von Real Madrid wegen der mitten in der Saison stattfindenden Fußball-WM in Katar häufiger rotieren lassen. Damit sollen seine Spieler frisch bleiben, wie der Erfolgscoach des spanischen Rekordmeisters am Samstag erklärte. Der Italiener zeigte sich jedoch besorgt über den Zustand seiner Kicker nach dem Großereignis, das am 20. November beginnt.