Bei Verhaftung Joint geraucht

Der Beschuldigte ist ein 20-Jähriger Mann aus Hard. Am vergangenen Donnerstag kam es zu einer Hausdurchsuchung, bei welcher der Verdächtige allerdings nicht vor Ort war. Dabei wurden zwölf Schachteln Zigaretten, etwa elf Gramm Cannabiskraut sowie Bargeld sichergestellt. Quasi zeitgleich erreichte die Polizei der Hinweis, dass mehrere Personen neben einem Radarmessgerät in Hard offenbar Joints konsumieren würden. Wie sich herausstellte, befand sich darunter auch der Verdächtige. Er wurde noch am Freitagabend in die Justizanstalt Feldkirch überstellt.