Roberto Kalin, der ruhelose Zauberer

Robert Schneider:Herr Kalin, woher kam der Wunsch, zaubern zu können?

Roberto Kalin: Ausbrechen. Etwas anders tun. Ich war ein Showman, schon in der Schule. An Schnorrawaggler, wie man so schön im Dialekt sagt. Nachdem ich kein Sportler war und mich Fußball null interessierte, beschloss ich, Zauberer zu werden. Ich erfuhr nämlich durch eine Bekannte, dass es in St. Gallen einen echten Zauberer gab, den Eddy Künzler alias Eddy Tenaris. Der hatte ein Geschäft mit Zauberartikeln in der Webergasse. Da durfte ich als Kind einmal seinen Laden sehen. Das war Zauberliebe auf den ersten Blick. Eddy fand Gefallen an mir und ich an ihm. Innerhalb von zwei Jahren bildete er mich zum Sprechzauberer aus, etwas, was es damals noch kaum gab. Und so durfte ich dann im Alter von elf Jahren im Club der Ostschweizer Magier die Zauberartisten-Prüfung ablegen und wurde als jüngstes Mitglied in den Zirkel der Zauberer aufgenommen. Dort machte ich auch die Bekanntschaft mit einem Feuerschlucker. Diese enorme Kunst wurde meine eigentliche Obsession.