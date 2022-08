Nach Wirbel folgt Einigung in St. Jakober Politik

Angebot des Bürgermeisters

Zum Beispiel hat die Volkspartei sich in einem offenen Brief an die Bevölkerung gewandt. Darin erläutern die Türkisen ihre Gründe für den Verbleib im Gemeinderat. Zum einen war es das Angebot des Bürgermeisters, dass die VP die Agenden Kultur, Fremdenverkehr, Märkte, Kirche und Wirtschaft übernehmen könne und zum anderen das Respektieren des Wahlergebnisses.