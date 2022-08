Nicht Konyaspor - DAS ist Rapids nächster Gegner!

Die Liechtensteiner gewannen in der 3. Quali-Runde der Conference League in der Türkei mit 4:2 und setzten sich mit einem Gesamt-Score von 5:3 durch. Der Österreicher Manuel Sutter erzielte das 2:1 (31.) und brachte Vaduz damit auf die Siegerstraße. Die Liechtensteiner empfangen im Hinspiel am 18. August Rapid.