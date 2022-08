Die besten Plätze zum Sternschnuppen-Schauen

Wer eine Sternschnuppe sieht, sollte dann die Augen zumachen und sich etwas wünschen, heißt es. Also ist die Nacht von heute auf morgen die beste, wenn man das tun will. Denn der bekannteste Meteorstrom erreicht da seinen Jahreshöhepunkt. Die „Perseiden“ sind Staub- und Steinteilchen, die der Komet Swift-Tuttle auf seiner Bahn zurücklässt. Und jedes Jahr kreuzt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne eben diese Zone. Wenn die Teilchen in der Atmosphäre verglühen, ziehen sie ihre Leuchtspuren über den Nachthimmel.