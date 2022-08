Frau (26) stirbt bei tragischem Kletter-Unfall

Ein 32-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau waren am Mittwochnachmittag in Bad Hindelang gemeinsam beim Klettern im Klettergarten „Voglerwand“. Der 32-Jährige kletterte im Vorstieg, während die 26-Jährige diesen absicherte. Am Endpunkt der Route angelangt, brach ein etwa zweimal zwei Meter großer Felsbrocken aus der Wand, an dem der Mann gesichert war. Der 32-Jährige stürzte daraufhin aus mehr als 15 Meter Höhe zu Boden, wodurch die 26-Jährige nach oben gezogen. Durch die wirkenden Kräfte riss das Seil und auch die 26-Jährige stürzte aus mehr als acht Metern Höhe zu Boden.