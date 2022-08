Manchester United ignorierte Ex-Trainer Rangnick

Als Interimstrainer hatte Ralf Rangnick vergangene Saison an der Seitenlinie im Old Trafford Stadium gestanden, ehe Manchester United Erik ten Hag verpflichtete und der Deutsche den ÖFB-Teamchef-Posten übernahm. Wie die deutsche „Sport Bild“ nun schreibt, dürften die Transfer-Vorschläge Rangnicks in dieser Zeit jedoch kein Gehör gefunden haben.