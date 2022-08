So stark profitieren Sie vom Familienbonus Plus

So berechnen Sie Ihre Entlastung selbst

Wie hoch Ihre individuelle Entlastung durch den Familienbonus Plus und die ökosoziale Steuerreform ist, können Sie sich mit dem Entlastungsrechner des Bundesministeriums für Finanzen jederzeit selbst ausrechnen. Die Berücksichtigung des Familienbonus Plus erfolgt unkompliziert in der Lohnverrechnung durch den Arbeitgeber oder in der Arbeitnehmerveranlagung.