Familien-Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf

Insassen und Hunde unverletzt

Die endgültige Löschung führte schlussendlich die FFW Telfs durch. Sowohl die Insassen als auch die beiden Hunde blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Inntalautobahn musste für den Löscheinsatz für ca. 15 Minuten in Fahrtrichtung Osten komplett gesperrt werden. Bis zum Abschluss der Fahrzeugbergung um 15:00 Uhr, war die Autobahn in Fahrtrichtung Osten nur einspurig befahrbar.