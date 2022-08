Tankstellen fürchten bei Diesel Engpässe im Osten

Spritpreise gehen seit Wochen nach unten

Die Abnahme führt zwar auch zu Entspannung an den heimischen Zapfsäulen (teils wieder unter 1,80 Euro/Liter), doch fraglich ist, wie lange ausreichend von dem jetzt günstigeren Sprit verfügbar ist. Am Dienstag kostete Diesel im Schnitt 1,814 Euro/Liter, Super 1,799 Euro, so der ÖAMTC. Damit ist das der vierte Dienstag in Folge, an dem sich die Spritpreise nach unten bewegten.