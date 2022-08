Bad Gastein: „Unser Ort lebt wieder auf“

Baustelle als Initialzündung für weitere Großprojekte

Doch neben dem noch Großteils ungenutzten grünen Potenzial hält Bad Gastein vor allem für Urlauber Neues bereit. Die langersehnte Modernisierung des denkmalgeschützten Zentrums soll den Tourismus stärken. Bereits seit Monaten manövriert die Hirmer-Gruppe Bagger und Lkw teils rückwärts durch die engen Straßen des Zentrums. Ziel ist der Straubingerplatz. Dort entsteht ein neues Luxus-Hotel-Projekt mit 150 Zimmer. Die Großbaustelle ist aktuell das Top-Thema für Steinbauer. „Das ist die Initialzündung für weitere Projekte“, so Steinbauer. Denn: Durch die Baustelle stehen nun weitere Modernisierungen an. Neben Hotelprojekten plant Steinbauer eine unterirdische Verbindung durch den Kurort. Diese soll Gäste binnen sieben Minuten vom Zentrum zum Stubnerkogellift bringen. So soll auch der Verkehr im Kurort weiter reduziert werden.