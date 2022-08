Eine Frau, die Herausforderungen liebt

Angesichts des fehlenden Basiswissens und der globalen Dimension der Aufgabe ist ein interdisziplinärer Zugang ebenso unumgänglich wie ein internationales Netzwerk. Holzer kann auf beides verweisen: Über zehn Jahre hat sie das Labor am angesehenen Institut für Parasitologie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften geleitet. In ihrem 21-köpfigen Team arbeiteten Menschen aus unterschiedlichen Nationen und wissenschaftlichen Disziplinen gemeinsam an den diversen Projekten. Ein ähnlich fruchtbarer Austausch schwebt Astrid Holzer auch für ihre neue Aufgabe in Wien vor: „Eine meiner Ideen für die Veterinärmedizinischen Universität Wien ist, einen internationalen Master für Fischgesundheit aufzubauen.“