Geht Christkind heuer vielleicht das Licht aus?

Linz überlegt noch

Wien will, um Strom zu sparen, die Beleuchtung heuer erst später einschalten - statt bei Dämmerung erst bei Dunkelheit. „Bei uns in Linz gibt es die Beleuchtung wie gehabt, oder gar nicht. Ich halte nichts von halben Sachen“, will sich SP-Stadtchef Klaus Luger noch nicht festlegen. Erst werde man mit City-Management und City-Ring sprechen. City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner gibt vorab zu Bedenken: „Unsere Weihnachtsbeleuchtung ist in Sachen Energieverbrauch nicht mehr am neuesten Stand der Technik.“