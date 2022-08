In der Steiermark lebt es sich am billigsten

Weniger als 7,50 Euro in 3 steirischen Bezirken

Aber nicht allerorts müssen Mieter so tief in die Tasche greifen: In rund einem Drittel (28) der insgesamt 78 untersuchten Bezirke liegt der mittlere Quadratmeterpreis unter 10 Euro. Tendenziell gilt: Je weiter östlicher ein Bezirk liegt, desto günstiger ist dort der Mietzins. Vor allem in Niederösterreich, im Burgenland und der Steiermark sind die Gesamtmieten oftmals günstiger als in anderen Bundesländern. Die 3 günstigsten Bezirke der Untersuchung liegen allesamt in der Steiermark: In Bruck-Mürzzuschlag werden Wohnungen im Mittel um 7,40 Euro pro Quadratmeter angeboten. In Murtal und Voitsberg ist es mit jeweils 7,20 Euro gar noch etwas preiswerter.