Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Scarlett überwindet ihre Unsicherheit nach einer Kennenlernphase, und zeigt sich dann sehr menschenbezogen. Mit anderen Hunden ist die eineinhalbjährige Hündin ebenfalls sehr gut verträglich! Sie muss aber noch einiges lernen, vor allem an der Leine ist sie noch ungeübt. Gut geeignet würde ein ruhiges, Kleinkinderloses Zuhause in Form von Haus mit Garten am Land, gerne an der Seite eines souveränen Zweithundes! Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at