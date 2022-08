Wenn das eigene Leben völlig aus den Fugen gerät

Das Leben hat dem 43-jährigen Mann schwer zugesetzt. Nicht nur, dass er laut Gutachter an Depressionen und Verfolgungswahn leidet. Vor allem die angedrohte Scheidung seiner Frau, mit der er zwei sorgepflichtige Kinder hat, machen dem bislang Unbescholtenen zu schaffen. Und so zieht er auf ihren Wunsch hin aus der gemeinsamen Wohnung aus und nimmt sich ein Zimmer in einem Hotel in Frastanz. Am 26. März beschließt er, sich das Leben zu nehmen. Nachdem der eigentliche Versuch missglückt, entscheidet er sich für Plan B, den Flammentod: Er begießt die Zimmer-Couch mit Desinfektionsmittel und zündet diese dann an. Schnell entfacht eine Feuersbrunst. Sämtliche Hotelgäste müssen evakuiert werden, der mittlerweile bewusstlos gewordene Mann wird in letzter Sekunde vor den Flammen gerettet.