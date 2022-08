Fußball-Ländle fordert die Wiener Traditionsklubs

Vorarlberg ist seit dieser Bundesligasaison - was die Anzahl der Vereine angeht - auf Österreichs Fußballlandkarte „wieder dick da“! Während in Niederösterreich mit 1,68 Millionen Einwohnern und 479 Fußballvereinen (Stand: Ende 2021) kein Bundesligaklub beheimatet ist, sind es im Ländle (400.000 Einwohner und 70 Vereine) mit Altach und Austria Lustenau gleich zwei. Das Ländle befindet sich in bester Gesellschaft: Auch Kärnten, Oberösterreich, die Steiermark und Wien haben zwei Klubs in der höchsten Spielklasse. Und wie es die Auslosung so wollte, steht dieser Sonntag ganz im Zeichen des Duells Wien gegen Vorarlberg.