Ist Klimaschutz Grund genug für Fleischverzicht?

Obwohl in Österreich der Anteil an Fleischkonsumenten hoch ist, ernähren sich auch immer mehr Menschen fleischlos. Die Argumente für den Verzicht sind vielfältig. Die Gesundheit ist ein Motivationsfaktor - immerhin erhöht Fleischkonsum erheblich die Gefahr von Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes. Ein großer Vorteil einer vegetarischen, veganen oder lediglich fleischarmen Ernährung kann auch der Klimaschutz sein. Fleischkonsum ist zum Beispiel verantwortlich für einen hohen CO2-Ausstoß. Doch ist das ein ausreichender Grund, um darauf zu verzichten? Wie sehen Sie das? Teilen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren!