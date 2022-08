ECL: Rapid-Fan reist über Abu Dhabi nach Baku

Knapp 100 Anhänger werden die Feldhofer-Truppe nach Baku begleiten. Rapid ist es tatsächlich gelungen, auch einen eigenen Fan-Charter auf die Beine zu stellen. In Flugchaos-Zeiten wie diesen alles andere als selbstverständlich. So landete Gzira United, Wolfsbergs heutiger Quali-Gegner, in zwei Etappen in Klagenfurt. Ein Teil am Sonntag via Triest, der Rest erst am Montag über Treviso. Aber nicht die Fans der Malteser, die Spieler mussten „Linie“ fliegen.