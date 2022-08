In Linz werden Scooter-Fahrer künftig bestraft

Parkverbote in sensiblen Bereichen

So hat der Berliner Anbieter „TierMobility“ in Abstimmung mit der Stadt in sensiblen Bereichen - etwa beim Kepler-Universitätsklinikum, dem Unfallkrankenhaus oder auch dem Seniorenwohnhaus Karl Borromäus und einigen Kindergärten - neue Parkverbotszonen angelegt. Auch Geschwindigkeitsreduzierungen wurden eingerichtet - dabei wird das Tempo der E-Scooter mittels GPS gebremst. Diese Bereiche wurden beispielsweise entlang der Landstraße (10 km/h) sowie an der Donaulände (15 km/h) in der App implementiert. Zudem wurden bei einigen Öffi-Haltestellen - wie etwa den Tram-Stopps in der Rudolfstraße - Parkverbote eingerichtet, um ein- und aussteigende Personen nicht durch falsch abgestellte Roller zu behindern.