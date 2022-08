Mordversuch am Reiterhof: Stallbursche vor Gericht

Für die 38-Jährige war es ein Tag im Stall, wie jeder andere. So begann er zumindest: Ausreiten, Pferd striegeln, Zaumzeug wegräumen. Was dann passierte, war „plötzlich und völlig unerwartet“, beschreibt die Staatsanwältin im Landesgericht Wiener Neustadt. Der Stallbursche ging auf die Frau los. Er drängte sie in der Sattelkammer gegen die Wand, hielt ihr den Mund zu und schlug auf sie ein. Als der damals erst 17-Jährige ein Messer zückte, „stand sie dem Tod Auge in Auge gegenüber“, so die Anklägerin.