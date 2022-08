Chile: In Bergbauregion tat sich riesiges Loch auf

Im Norden Chiles hat sich in einem Bergbaugebiet in der Atacama-Region unvermittelt ein gewaltiges Loch aufgetan. Das sogenannte Sinkhole mit einem Durchmesser von etwa 25 Metern sei am vergangenen Samstag auf dem Gebiet der Alcaparrosa-Mine aufgetaucht, meldete das Nationale Amt für Geologie und Bergbau (SERNAGEOMIN) am Montag auf Twitter.