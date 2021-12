Stadtpolitik will Austria in Grödig spielen sehen

Die Salzburger Stadtpolitik reagierte auf die Pläne von Max Aicher, bei der Messe mehr als 400 Wohnungen und ein Stadion zu bauen, in dem auch Austria Salzburg spielen soll, sehr zurückhaltend. Die Violetten sollen sich mit anderen Vereinen abstimmen und bei sportlichen Ambitionen das Stadion in Grödig nutzen, so der Tenor.