193 Millionen: So soll das neue Stadion aussehen!

Für die alte Mülldeponie, zwischen Autobahn (A1) und Parkhaus, am Gelände des Salzburger Messezentrums wird Großes geplant. Zumindest wenn es nach Max Aicher geht. Auf einer Fläche von 19.000-Quadratmeter sollen eine Sport- und Kulturarena mit Wohnungen vereint werden. Die Wohnungen, 428 an der Zahl, sollen selbst für Salzburger Verhältnisse leistbar sein, ragen 48 Meter hoch in den Himmel. Das Schmuckkästchen - die Arena - soll 5000 Sitzplätze fassen und wäre auch eine neue, mögliche Heimat für Traditionsklub Austria Salzburg. Die Violetten brauchen, wie bekannt, spätestens 2024 eine neue Bleibe, da am momentanen Standort in Maxglan bald endgültig die Lichter ausgehen. Auch die Footballer der Salzburg Ducks und Obfrau Christine Gappmayer regen Interesse am Projekt.