Die Teilnehmerinnen zum „Kuhmarathon“ 2022

Nur das beste Futter garantiert auch die beste Milch. Und das beste Futter für Kühe ist nun einmal eine saftige Wiese, ganz besonders auf einer der vielen Kärntner Almen, die von Landwirten noch traditionell bewirtschaftet werden. Was eine Kuh dort macht? Einfach ihr Leben leben. Und das schaut so aus: Ein Drittel der Zeit wird gegrast, wobei das Vieh ständig in Bewegung ist, ein Drittel wird dann mit stoischer Ruhe wiedergekäut und das dritte Drittel wird gechillt. So muss ein artgerechtes Kuhleben sein.