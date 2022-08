Obertrumer Spar kriegt 24 Wohnungen aufs Dach

Der in die Jahre gekommene Einkaufsmarkt am südlichen Ortseingang Obertrums wird ausgebaut. Das ist an sich keine Besonderheit, würde nicht auch leistbarer Wohnraum geschaffen werden. Und zwar gar nicht so wenig. Während der Markt zu einem Eurospar mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche anwächst, entstehen bis Mitte 2023 24 Wohneinheiten. Diese werden auf zwei Etagen des Supermarkts mit Südblick errichtet, quasi auf dem Dach. Darüber hinaus entsteht eine Tiefgarage mit 38 Stellplätzen, der Parkplatz weist dann 15 Park&Ride-Plätze auf. Über den Wohnungen: eine Photovoltaik-Anlage.