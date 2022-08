Alle lieben die Schrefelschützen

Das Brauchtum wird im Lungau bekanntlich ganz groß geschrieben. In Mauterndorf hielten am Sonntag die Kleinsten die Tradition hoch. Mit gestrickten Jacken, Lederhosen und den putzigen Holzgewehren, den so genannten Stopselbüchsen, „schossen“ sich gut 30 Buben im Handumdrehen in die Herzen der Besucher im historischen Marktkern.